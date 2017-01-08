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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Akçakocalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

08 Ocak 2017 Pazar, 12:42
Akçakocalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
Akçakocalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Sarıkamış harekatının yıldönümünde Akçakoca halkı, şehitleri anmak adına bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Akçakoca ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe ilçe halkı kar-kış demeden eşlik etti.
Çuhallı çarşısındaki spor salonu önünden başlayan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü Merkez camii önünde son bulurken, yürüyüşe katılan çok sayıda insan tekbirler getirip sloganlar attılar.
Sık sık ''şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganlarının atıldığı yürüyüş Merkez camii önünde son bulurken, Merkez camii önünde okunan kuran ve duaların ardından katılımcılara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından helva dağıtıldı.
(TT-AY)

08.01.2017 12:47:12 TSI
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