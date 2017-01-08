YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçakocalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Akçakocalılar Sarıkamış şehitleri için yürüdüler



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Sarıkamış harekatının yıldönümünde Akçakoca halkı, şehitleri anmak adına bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Akçakoca ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe ilçe halkı kar-kış demeden eşlik etti.

Çuhallı çarşısındaki spor salonu önünden başlayan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü Merkez camii önünde son bulurken, yürüyüşe katılan çok sayıda insan tekbirler getirip sloganlar attılar.

Sık sık ''şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganlarının atıldığı yürüyüş Merkez camii önünde son bulurken, Merkez camii önünde okunan kuran ve duaların ardından katılımcılara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri tarafından helva dağıtıldı.

(TT-AY)



08.01.2017 12:47:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER