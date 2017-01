YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıkamış Şehitleri Yozgat'a anıldı

Sarıkamış Şehitleri Yozgat'a anıldı



YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için yüzlerce kişi, kar altında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen aralarında Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçarslan ile kurum müdürleri ile öğrenciler tekbir ve türküler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüler.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup Sarıkamış Şehitleri için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu. Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Oğuzhan Güneşer yaptığı konuşmada "Bugün burada bu toprakların vatan olma uğrunda canlarını feda eden şühedaları anmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun'' açıklamalarında bulundu.

Sarıkamış Harekâtının gençlerin geçmişini öğrenmeleri adına önemli olduğuna değinen Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise "Tarihimizin her anı önemli olaylarla doludur. Bu olaylar içerisinde bazıları var ki unutulmaz ve unutulmaması gerekir. Sarıkamış şehitleri bunlardan biridir. İstiklal Savaşı yıllarımızın en önemli olaylarından ve gençliğimizin mutlaka bilmesi gereken kendilerini bir Türk evladı olarak bu memleketin değerlerini koruma adına, kimliklerini bilmeleri ve anlamaları açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün üniversite gençliğinin, lise gençliğinin burada olması özellikle tarih bilinci oluşması ve çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmaları adına çok önemli bir olaydır. Geçmişimizi iyi bilir iyi değerlendirirsek geleceğimizi ona göre kurgular ve ona göre koruruz. Bu memleketin geleceğinin korunması ve bu vatanın Türk yurdu olarak devam etmesi, gençliğimizin geçmişini çok iyi bilmesine bağlıdır. Sarıkamış bu manada unutulmaması gerek olaylardan biridir. Sarıkamış şehitleri her zaman anılmak zorundadır. Allah hepsine rahmet etsin" dedi.

Rabia Güneş isimli öğrenci ise "Çok mutluyum. Onların neler yaşadığını anlayabiliyoruz, ama onların yaşadıklarını yaşamıyoruz. Bizim elimizde eldiven, başımızda şapkamız var. Onlarda hiçbir şey yoktu. Şu an duygusal anlar yaşıyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Fazilet Efe isimli öğrenci ise "Sarıkamış'ta donarak ölen şehitlerimizi anmaktan ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu hissi burada yaşayabilmek ve yaşatabilmek çok güzel. Mili bilincin uyandığını gördüğümüz için gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Sahil Sezik şehitler için dua etti. Duanın ardından ise programa katılanlara salep ikramında bulunuldu.

