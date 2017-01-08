08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış şehitleri 102. yıl dönümünde Aydın'da anıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 12:53
Sarıkamış şehitleri 102. yıl dönümünde Aydın'da anıldı
Sarıkamış şehitleri 102. yıl dönümünde Aydın'da anıldı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Şehitleri 102. yıl dönümü anma yürüyüşü Aydın'da binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Beycami'de kılınan sabah namazı sonrası çorba ikramı ile başlayan Sarıkamış şehitleri anma programı, Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşle devam etti. Anma programına Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Arslan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Aydın İl Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada "Sarıkamış, hüzünlü hikayelerin en acı olanıdır. Bu yüzden söylenecek söz azdır. Neresinden bakarsak bakalım, anlatılacak şey bir dramdır. Hüzünlü bir dramı anlatmak ise hiç de kolay değildir. Bize düşen görev Sarıkamış'ta yatan şehitlerimizi unutmamalıyız. Onların anısını yaşatacak, her türlü gayreti göstermeliyiz. Bunun için buradayız. Bu fedakarlıkları, cesareti, ulvi davranışı en iyi şekilde çocuklarımıza aktarmalıyız. Bir yenilgi olarak değil, kendini feda etme destanı olarak anlatmalıyız" dedi.

Kuran tilaveti ve yapılan duanın ardından, programa katılanların, Şehitleri Anma Yürüyüşü ile devam etti. Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe gencinden yaşlısına, binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlara, vatandaşlar, evlerinin balkonundan alkışları ile destek verdiler. Batı Gazi Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşen yürüyüş, Aydın Gençlik Merkezi önünde son buldu. Yürüyüş sonunda şehitler anısına lokma hayrı yapıldı.
(OD-

08.01.2017 12:57:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yılında Aydın'da anıldı
YEREL

UZMAN ÇAVUŞ TOLGA SAĞLAM, ŞAHADETİNİN 1. YILINDA AYDIN'DA ANILDI
ADÜ, Halep'ten yükselen çığlığa 3 TIR ile cevap verdi
YEREL

ADÜ, HALEP'TEN YÜKSELEN ÇIĞLIĞA 3 TIR İLE CEVAP VERDİ
Aydın'da Kar Sevinci
YEREL

AYDIN'DA KAR SEVİNCİ
Ak kadınlar toprağa can verdi
YEREL

AK KADINLAR TOPRAĞA CAN VERDİ
Aydınlı şehitlerin isimleri Efeler'de yeni açılacak parklarda yaşayacak
YEREL

AYDINLI ŞEHİTLERİN İSİMLERİ EFELER'DE YENİ AÇILACAK PARKLARDA YAŞAYACAK
Süpermarketten hırsızlık yapan 3 kız öğrenci gözaltına alındı
YEREL

SÜPERMARKETTEN HIRSIZLIK YAPAN 3 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
Aydın Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
Başkan Özakcan'dan İzmir'in kahramanı şehit polisin babasına ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'DAN İZMİR'İN KAHRAMANI ŞEHİT POLİSİN BABASINA ZİYARET
İHH'dan Başkan Alıcık'a plaket
YEREL

İHH'DAN BAŞKAN ALICIK'A PLAKET
Şehit ailesinden Fethi Sekin'in babasına ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN FETHİ SEKİN'İN BABASINA ZİYARET
Başkan Çeçrioğlu, gece boyunca yağış önlemlerini denetledi
YEREL

BAŞKAN ÇEÇRİOĞLU, GECE BOYUNCA YAĞIŞ ÖNLEMLERİNİ DENETLEDİ
Ocakoğlu; &quot;Bugün 7 Ocak, şerefli bir öykünün yıldönümü&quot;
YEREL

OCAKOĞLU; "BUGÜN 7 OCAK, ŞEREFLİ BİR ÖYKÜNÜN YILDÖNÜMÜ"
TÜRKSAV'dan Sökeli yazar Yaşar Çağbayır'a büyük onur
YEREL

TÜRKSAV'DAN SÖKELİ YAZAR YAŞAR ÇAĞBAYIR'A BÜYÜK ONUR
Vali Koçak, Umurlu'da vatandaşlarla sohbet etti
YEREL

VALİ KOÇAK, UMURLU'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
ADÜ bağışlanan evde İsmet Sezgin'in hatırasını yaşatacak
YEREL

ADÜ BAĞIŞLANAN EVDE İSMET SEZGİN'İN HATIRASINI YAŞATACAK
Söke'de 'Empati' projesinin tanıtımı yapıldı
YEREL

SÖKE'DE 'EMPATİ' PROJESİNİN TANITIMI YAPILDI
Vali Koçak, Sarıkamış şehitlerini unutmadı
YEREL

VALİ KOÇAK, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
Toplu Mesaiye Çıkan Hırsızlar Kötü Emellerine Ulaşamadı
YEREL

TOPLU MESAİYE ÇIKAN HIRSIZLAR KÖTÜ EMELLERİNE ULAŞAMADI
Koçarlı'da &quot;Ailem Okuyor Uçurtmam Büyüyor&quot; projesi sürüyor
YEREL

KOÇARLI'DA "AİLEM OKUYOR UÇURTMAM BÜYÜYOR" PROJESİ SÜRÜYOR
Yenifikir SAM göçmen sorununa el attı
YEREL

YENİFİKİR SAM GÖÇMEN SORUNUNA EL ATTI
Yağış Nedeniyle Aydın-izmir Karayolu Trafiğe Kapandı
YEREL

YAĞIŞ NEDENİYLE AYDIN-İZMİR KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Aydın'dan 30 memur daha FETÖ'den ihraç edildi
YEREL

AYDIN'DAN 30 MEMUR DAHA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
Sosyal medyadan PKK'yı övdü, jandarma yurdu bastı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN PKK'YI ÖVDÜ, JANDARMA YURDU BASTI
Haluk Alıcık, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

HALUK ALICIK, MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR