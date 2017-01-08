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Başkan Çolakbayrakdar, "Geçmişi hiçbir şekilde unutturmayacağız"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 102.Yıldönümü nedeniyle organize edilen Sarıkamış Harekatı anma yürüyüşüne katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Valiliğimiz önünden başlayıp Kartal Şehitliği'ne kadar yürüyerek şehitlerimizi yad etmek ve hatıralarını anmak için bir aradayız. Türk milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda destan yazmış, Sarıkamış'ta onbinlerce şehit vermişiz. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Geçmişinde Sarıkamış' da bu toprakları için canını feda eden bu millet 15 Temmuzda bu topraklara kast edenlere karşı da destansı bir şekilde tarih yazarak direndi. Rabbim inşallah bu milleti, bir kez daha birliğine kast edenlerle imtihan etmesin. İnşallah şehit haberlerinin gelmediği huzurlu bir şekilde yaşayacağımız yarınlar nasip etsin diye dua, niyaz ediyoruz. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlar için hazırlanan çorba ve tatlıları, Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte ikram etti.

Kartal Şehitliği'nde çadırlar kuran Kocasinan Belediyesi, ikram çeşmesinden 5 bin çorba ve yanında 5 bin ekmek ile 5 bin kişilik tatlı ikramında bulundu.

(AÖ-Y)



08.01.2017 12:57:37 TSI

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