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Mardin'de uçak seferleri iptal edildi



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Hava muhalefeti nedeniyle Mardin ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 4 uçak seferi iptal edildi.

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti sebebiyle tüm seferlerin saat 17.00 kadar iptal edildiğini duyururken, yaşanan iptal işleminden Mardin ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 4 seferinde etkilendiği öğrenildi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 8-9 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar nedeniyle seferlerin iptal edildiği belirtildi.

(MSK-MP-Y)



08.01.2017 12:57:53 TSI

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