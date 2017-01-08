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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

08 Ocak 2017 Pazar, 12:54
Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Hava muhalefeti nedeniyle Mardin ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 4 uçak seferi iptal edildi.
Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti sebebiyle tüm seferlerin saat 17.00 kadar iptal edildiğini duyururken, yaşanan iptal işleminden Mardin ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan 4 seferinde etkilendiği öğrenildi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, 8-9 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar nedeniyle seferlerin iptal edildiği belirtildi.
(MSK-MP-Y)

08.01.2017 12:57:53 TSI
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