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Kocasinan eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi



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KAYSERİ (İHA) - Hanımların talepleri doğrultusunda her geçen gün farklı kurslar açan Kocasinan Belediyesi, hizmette sınır tanımıyor. Yeni açılan tesiste eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen Kocasinan Belediyesi, hanımları 'Aşçı Çırağı' ve 'Pastacı Çırağı' kursuyla meslek sahibi ederek, aile bütçesine katkı sunmalarını hedefliyor. Eğitmen Handan Gülmez tarafından verilecek olan kurslara katılmak isteyenlerin, Yakut Mahallesi Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezi'ne başvurmaları yeterli olacağı belirtildi.

Tesisin yeni açılmasına rağmen hanımların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha iyi donanımlı ve meslek sahibi olmaları için farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Kurslarımıza kayıtların başladığı günden bu yana hanım kardeşlerimizin ilgisi bizleri çok mutlu etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren tesiste, hanım kardeşlerimizin yoğun isteği üzerine 'Aşçı Çırağı' ve 'Pastacı Çırağı' kursu açtık. Kardeşlerimiz zaten ev yemekleri yapıyor, bunu kazanç elde edecekleri meslekleri haline dönüştürmek istiyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

(AÖ-Y)



08.01.2017 13:01:31 TSI

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