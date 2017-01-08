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Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nden oyuncak kampanyası



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin çocukların yeni yıla mutlu girmesi için başlattıkları oyuncak kampanyası yoğun ilgi gördü.

Yapılan etkinlik açılışında konuşan Hacı Bektaş Veli Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamer Ali Durur, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak ve onlara güzel gelecek sağlamak amacıyla küçük de olsa bu kampanya ile başlangıç yaptık" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Durur, Odunpazarı Kent Konseyi, Gültepe Mahalle Meclisi, Halkevi ve Öğrenci Kollektifine kapmanyaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Etkinliğe katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Başkan Durur, müzik gruplarının seslendirdiği şarkılar ile eğlenen çocuklara kitap ve oyuncaklardan oluşan hediye paketlerini dağıttı.

(BRK-KÇ)



08.01.2017 13:02:56 TSI

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