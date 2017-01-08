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"Küçük Bedenlere Büyük Yaralar Açılmasın" projesi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Küçük Bedenlere Büyük Yaralar Açılmasın" Projesi kapsamında Beşbinevler anasınıfında farkındalık çalışması yapıldı.

Palyaçolar eşliğinde minik öğrencilere cinsel istismar konusunda farkındalık ve kendini koruma eğitimi verildi.

Karabük Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tiryaki, projeyle çocuğa "hayır" deme becerisi kazandırma, özel alanlarının neler olduğunu bilme ve bununla ilgili kendini koruma, sırların niteliğini öğrenme, dokunuşların niteliğini öğrenme becerileri kazandırılarak küçük çocukları cinsel istismardan korumanın hedeflendiğini belirtti.

Tiryaki,çocukların güzelliklerini ve masumiyetlerini korumak da görevleri arasında olduğunu kaydederek, "Bu amaçla bir eğitim çalışması düzenledik. Çocuklarımız kıymetli. Maalesef zaman zaman yaşadığımız bazı olumsuz olayların olmamasını sağlamak, bu yaşlarda eğitimle mümkün oluyor. Daha sonra bu çocuklarımızın korunabilmesi için hangi durumda ne yapması gerektiğini bilmelerinin çok büyük önemi var. Zaten Milli Eğitim Bakanlığınca da hazırlanmış bir çalışma da var. Çocuklarımızın nerelerinin özel bölgeleri olduğunu, nerelerine kimler tarafından dokunabileceği, kimler tarafından görünebileceği bu kitapçık olarak da yayınlanmış." dedi.

Projenin bir diğer amacın pedofiliyi önlemek olduğunu ifade eden Tiryaki, "Maalesef bu da önümüzde bir suç unsuru olarak duruyor. Çocuklarımızı bunlardan korumamız lazım ve bu eğitimi vermemiz lazım. Ülkemizin bir sorunu da çocuk gelinler. Çocuk gelinler, küçük yaşta evlendirilme sonucu çocuklarımızın daha çocukluklarını yaşamadan, ergenlik ve reşit olmadan evlendirilmeleri bu hem anne ölümleri hem bebek ölümleri açısından çok ciddi bir tehdit. Gelecek nesillerimizin psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaları da ayrı bir sorun. Bunun için çocuk gelinlerin olmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın bu kötü profillerden korunmasını istiyoruz." diye konuştu.

(YE-YE-Y)



08.01.2017 13:06:54 TSI

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