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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım

08 Ocak 2017 Pazar, 13:05
AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım
AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı, İstanbul Küçükçekmece İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca getirilen kaban, bot, çorap, kitap ve kırtasiye malzemelerini merkez Bağlar ilçesindeki Sarı Dallı köyü Henkel İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıttı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının 81 ilde başlattığı "Sevgi Yolu' projesi çerçevesinde yardım yaptıklarını anlatan İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, "Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanı Filiz Aktaş ve yardımcılarının getirdiği malzemeleri öğrencilere vererek, onları sevindirdik. Çocukların yüzünde gördüğümüz o tebessüm bizi daha çok çalışmaya şevk etti. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz onların yüzleri gülünce, bizim de yüzümüz gülüyor. İnşallah bu tür programları sık sık düzenleyerek öğrencilerimiz ile daha çok bir arada olma imkanı bulabiliriz" dedi.
(İHA-MP-Y)

08.01.2017 13:07:35 TSI
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