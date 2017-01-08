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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Bayburt'ta kayak il birinciliği yarışması

08 Ocak 2017 Pazar, 13:07
Bayburt'ta kayak il birinciliği yarışması
Bayburt'ta kayak il birinciliği yarışması

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Kayak sporunda il seçmeleri Bayburt Kop Kayak ve Kış Sporları Merkezinde yapıldı.
Bayburt Kop Kayak ve Kış Sporları Merkezinde snowboard ve Alp disiplini il seçmeleri yapıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirilirken branşların da dereceye girenler bölge yarışmalarında Bayburt'u temsil etmeye hak kazandılar.
Snowboard kategorisinde dereceye girenler
1 - Ömer Recep Gönüllü
2 - Yusuf Gönüllü
Alp disiplini kategorisinde dereceye Girenler
U10
1 - İbrahim Efe Şimşek
U12
1 - Abdullah Dursun
2 - M.Emin Karaaslan
3 - M.Duhan Keleş
4 - M.Emin Bayhan
U14
1 - Yunus Ağbal
2 - Kenan Avşar
3 - Mustafa Orhan
4 - B.Berke Akçay
U16
1 - Yiğithan Ağbal
2 - İ.Gökberk Şimşek
3 - Alim Baykara
4 - Cihat Bayram
U18
1 - Alparslan Kuyruk
2 - Ü.Selçuk Şahin
3 - Durukan Çakmak
U21
1 - Furkan Kovar
2 - Hüseyin Durğut
(BK-AA-Y)

08.01.2017 13:11:39 TSI
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