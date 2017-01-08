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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla Sarıkamış şehitleri için yürüdü

08 Ocak 2017 Pazar, 13:10
Muğla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Muğla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
- Sarıkamış şehitleri 102. anma yıldönümünde Muğla'da 7''den 70'e vatandaşların katıldığı yürüyüş ile anıldı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bere, eldiven ve atkı dağıtıldı.
Menteşe Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüşe Vali amir Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kamu kurum müdürleri, AK Parti ve MHP İl ve İlçe Başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş öncesi konuşan Vali Amir Çiçek, geçmişte olduğu gibi, bu gün de kar, soğuk demeden vatan savunması için güvenlik güçlerinin her zaman görev başında olduklarını söyledi. Vali Çiçek, "Muğla bugün Sarıkamış şehitleri için tek yürek olarak Sarıkamış şehitlerinin 102. Anma yürüyüşünü yapacağız. Nasıl Sarıkamış'ta eksi 40 derecede ve o soğukta ve karda vatanı, milleti, bayrağı için canını düşünmemiş, Çanakkale'de göğsünü siper eden, ülkemizi paylaşmak isteyen o güçlere karşı tek vücut olmuş milletimiz, yine kurtuluş savaşında yurdumuzu paylaşmak isteyen düşmanlara karşı İzmir'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da canını ortaya koyan o şehitlerimiz, kanlarını akıtmış o gazilerimizin bize bıraktığı bu vatanı, bu bayrağı bizler en iyi yere taşıyacağız. 15 Temmuz 2016'da tarihinde gördük ki, PKK'sı, FETÖ'cüsü, DEAŞ'ı hangisi olursa olsun bizleri terörle yok edemeyeceğini, vatanımızı bölemeyeceklerini, bayrağımızı indiremeyeceklerini, ezanlarımızı susturamayacaklarını, istikbalimizi, milli irademizi teslim etmeyeceğimizi gösterdik ve göğsümüzü siper ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Yürüyüş öncesi Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua okundu. Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş, Şehitler Anıtı'na kadar devam etti. Şehitler anıtında saygı duruşu, istiklal marşı ve ardından Muğla Müftüsü Abrdurrahman Koçak'ın duası ile Sarıkamış Şehitlerini anma programı sona erdi. Program sonunda yürüyüşe katılan vatandaşlara Vali Amir Çiçek ve diğer protokol üyeleri tarafından lokma ikram edildi.
(BT-İK)

08.01.2017 13:15:05 TSI
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