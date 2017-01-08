YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırsal turizm canlandırılacak

Kırsal turizm canlandırılacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal turizmi canlandırmak amacıyla Salihli Belediyesi ile işbirliğiyle hazırladığı 'Marmara Gölü Çevre Köyleri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi' kapsamında Tekelioğlu Mahallesi sakinlerine bilgi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra kırsal turizmin canlanması amacıyla da projeler üretiyor. Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi'nin işbirliğiyle hayata geçirilecek olan 'Marmara Gölü Çevre Köyleri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi' ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tekelioğu Mahallesi sakinlerine ilçede turizmi canlandırmak amacıyla yapılacak proje ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Mahalle de turizmi canlandırmak amacıyla yapılacak olan proje de 3 bin 500 metreye uzanan yürüyüş yoluna, doğal bir müzeye, kafeterya ve parklara kavuşacak. Bunun yanı sıra eskimeye yüz tutmuş ve yıkılma noktasına gelen Tekelioğlu Balık Hali, Düğün Salonu, Muhtarlık Binası da restore edilecek. Atatürk Gençlik Parkı ve mahalle çeşmesinin etrafına yeni bir görüntü kazandırmak için peyzaj çalışmaları uygulanacak projede Marmara Gölü'nün ihtişamıyla Tekelioğlu Mahallesi, Salihli'nin yeni cazibe merkezi olacak.

Mahalle sakinlerinin bilgilendirilmesinin ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Salihli Belediye Meclis Salonu'nda ilçenin kamu ve sivil toplum temsilcilerine proje hakkında bilgiler verildi.

(SC-Y)



08.01.2017 13:15:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER