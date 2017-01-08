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Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yılında Aydın'da anıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Geçici görevle gittiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam, şahadetinin 1. yıl dönümünde Aydın'da anıldı.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden Bayrak-12 operasyonunda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Muğlalı Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam (30), 08 Ocak 2016 tarihinde kaldırıldığı hastanede şehit olmuş ve eşinin isteğiyle Aydın'ın Efeler ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.



Şehit Uzman Jandarma Çavuş Tolga Sağlam adına eşi Cansu Sağlam tarafından bugün Efeler ilçesinde anma etkinliği düzenlendi. Törene Vali Ömer Faruk Koçak, Aydın Garnizon Komutanı Kurmay Albay Halil Şen, İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, jandarma ve emniyet mensuplarıyla Sağlam ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlidi şerifin okunduğu ve lokma hayrının yapıldığı ana etkinliğinde şehit Tolga Sağlam ve tüm şehitlerin ruhuna dua edildi.

(MB-Y)



08.01.2017 13:17:12 TSI

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