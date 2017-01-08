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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Çaldıran halkı doğalgaz istiyor

08 Ocak 2017 Pazar, 13:17
Çaldıran halkı doğalgaz istiyor
Çaldıran halkı doğalgaz istiyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesi adeta Sibirya soğuklarını yaşarken, vatandaşlar ilçelerine doğalgaz gelmesini istiyorlar.
Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava, Çaldıran ilçesinde de etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran halkı, ilçelerine doğalgazın gelmesini istiyor. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmadıklarını belirten vatandaşlar, odun dayanmadığını söylediler. Kış ayının 6-7 ay sürdüğünü belirten vatandaşlar, bunun hayatı olumsuz etkilediğini ifade ettiler. Doğalgaz boru hattının ilçelerinden geçtiğini belirten Abdurrahman Kedali isimli vatandaş, "İlçemizin durumu malum, her yıl aynı. Hep aynı çile, aynı soğuk, neticede halkımız ısınma konusunda çok sıkıntılar çekiyor. İlçemizde doğalgaz hattı geçiyor, biz bundan faydalanamıyoruz. Biz sayın valimizden doğalgaz istiyoruz. Halkımız bu konuda çok mağdurdur. Kısacası sayın valimizden rica ediyoruz ısınma sorunumuzu çözsün. Yakacak olarak ne kömür dayanıyor, ne soba, ne de odun. Hep böyle bu sıkıntı içerisinde yaşıyoruz. İnşallah bize doğalgaz verirler, biz de kurtuluruz. Neticede her yıl 4 ay bu şekilde, böyle sis, kuru soğuk hayatı olumsuz etkiliyor. Kışımız ise 6 aydan fazla sürüyor. Yetkililerden bu sıkıntımızı gidermelerini istiyoruz" dedi.
Muradiye Şelalesi'ne gelen Rıza Yaşar isimli vatandaş, "Doğuda kış şartları böyledir. Çaldıran'da sis ve soğuktan insanlar birbirlerini göremezken, araçlar ise sis farlarını yakmadan gidemiyor. Şelale Çaldıran arası 10 kilometre. Çaldıran'da sis ve soğuk havada vatandaşlar dışarı çıkamazken, biz Muradiye Şelalesi'nde güneşli havanın tadını çıkarıyoruz. Bu güzelliği sadece televizyonlarda görmek yetmiyor, bunu gelip burada canlı olarak yaşamak lazım. Bu eşsiz manzara karşısında buradaki yeme içme nimetlerinden de faydalanarak bu güzelliği yaşamak lazım. Burada her imkân var. Buranın tadını çıkarmak lazım" diye konuştu.
Çaldıran ilçesinde aşırı soğuklar etkili iken, aynı saatlerde fotoğrafçılar ise Muradiye Şelalesi'nde güneşli havada şelalenin kış görüntülerini çekerek ölümsüzleştiriyorlar.
(SS-ŞAK-Y)

08.01.2017 13:21:40 TSI
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