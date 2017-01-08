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Reşadiyeliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümünde donarak şehit olan on binlerce asker için Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 'anma yürüyüşü' düzenlendi.

Reşadiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Av. Sefa Yiğit, MHP İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, daire amirleri, öğrenciler ve gençler katıldı. Ellerindeki bayraklarla karlı havada yürüyüş yapan vatandaşlar, tekbirler getirerek 'Vatan sana canım feda', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Reşadiye Kalesi'ndeki Şehitlik Anıtı'nda son bulan yürüyüşün ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy tarafından dua okunduktan sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okundu. Yürüyüş sonrası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde katılımcılara "120" adlı film izletildi.

(Nİ-MAY-Y)



08.01.2017 13:33:38 TSI

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