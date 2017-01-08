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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri Ticaret Odası'nın OSB Hizmet Bürosu 2016 Yılında 32 Bini Aşkın Belge Verdi

08 Ocak 2017 Pazar, 13:31
Kayseri Ticaret Odası'nın OSB Hizmet Bürosu 2016 Yılında 32 Bini Aşkın Belge Verdi
Kayseri Ticaret Odası'nın OSB Hizmet Bürosu 2016 Yılında 32 Bini Aşkın Belge Verdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, faaliyetlerini haftanın 6 günü yürüten OSB Hizmet Bürosu'nun 2016 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Hiçyılmaz, "Hizmet büromuzda 2016 yılı içerisinde çeşitli başlıklarda üyelerimize 32 bini aşkın belge hizmeti verilmiştir" dedi.
2016 yılı içinde OSB hizmet bürosunda üyelerin taleplerinin karşılandığını belirten Hiçyılmaz, "Geçtiğimiz yıl içinde 29 bin 972 adet dolaşım belgesi satışı gerçekleşmiştir. Bu işlemde 2015 yılına göre yüzde 186 artış gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra 18 bin 664 dolaşım belgesi onayı yapılmıştır. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda büromuzda; 2 bin 767 faaliyet belgesi, 451 ticaret sicil gazetesi sureti ve 9 ihale durum belgesi verilmiştir." diye konuştu.
2016 yılında 126 vize talep-davet yazısı onayı yapıldığını vurgulayan Hiçyılmaz, "618 üyemizin Oda faaliyetlerine ilişkin talep ve soruları ilgili birimlere yönlendirilerek çözümü gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.
OSB hizmet bürosu sayesinde üyelere hızlı hizmet sunmanın gayretini gösterdiklerini ifade eden Hiçyılmaz, "OSB büromuzdaki çalışmalarımız, 2017 yılında da devam edecektir. Hizmet büromuz, hafta içi 09:00-18:00, cumartesi günleri 10:30-14:30 saatleri arasında üyelerimizin hizmetinde olacaktır." şeklinde konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, OSB bürosu hizmetlerine ilişkin soru ve görüş önerileri için 252 10 85 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceğini söyledi.
(AÖ-Y)

08.01.2017 13:35:10 TSI
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