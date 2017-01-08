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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Akçakoca'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 13:32
Akçakoca'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Akçakoca'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yoğun kar yağışında yiyecek ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına kuru mama ve ekmek dağıtımı yaptırdı.
Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.
Yoğun kar yağışında yiyecek ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına kuru mama ve ekmek dağıtımı yapıldı. Karın ve soğuğun etkisini arttırmasıyla hayvanlar için ekmek ve kuru mama ile sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları karşılandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri yetkilileri ve ekipleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Yaşamak her canlının doğal hakkıdır" düşüncesinden yola çıkarak yiyecek maddelerini sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin çeşitli yerlerine bıraktılar.
(TT-AY)

08.01.2017 13:36:39 TSI
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