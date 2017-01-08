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SATSO Halep'e yardım kampanyası başlattı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Kızılayı Sakarya Şubesi ile Halep'e yardım kampanyası başlattı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki ile imzaladıkları protokol ile birlikte Halep'e yardım kampanyası başlattı. Protokol imza töreninde konuşan Başkan Mahmut Kösemusul, Halep'te insanlığın öldüğünü ve Türk Milletinden başka kimsenin sesinin çıkmadığını dile getirdi.

Haleplilerin yaşadığı trajediyi Sakarya'nın görmezden gelmediğini belirten Kösemusul, "Sakarya'mız kardeşliğe verdiği büyük önemle bilinen bir şehirdir. Yaşanan sıkıntılı günlerde yardım elini uzatan iş dünyamızın tüm mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Türk Kızılayı'mızla birlikte yardım kampanyası başlattık. Yardımseverliği, ümmet bilincini, kardeşliği göstermenin tam vaktidir. SATSO Ailesi olarak soykırıma, adaletsizliğe, sessiz kalan dünyaya inat Halepli kardeşlerimizin yanında olalım, kalbimizi açalım, elimizi uzatıp ekmeğimizi paylaşalım. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde sürekli nöbet tutan iş dünyamızın bu kararlı duruşunu Halep için de göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, Sakarya iş dünyasının Halep için önemli destekler sunduğunu ancak ihtiyaçların devam ettiğini belirtti. Kış şartlarında yardımların aralıksız sürmesi gerektiğinin altını çizen Tiryaki, "Başkanımız Sn. Mahmut Kösemusul'a her zaman verdikleri destek için teşekkür ediyorum. SATSO ile birlikte önemli bir çalışmayı daha başarılı bir sonuçla tamamlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Protokol kapsamında SATSO, yardım çalışmasında aktif rol üstlenirken, toplanacak yardımlar nakdi ve ayni yardımlardan oluşacak ve asgari koli bazında olacak. Giyim malzemeleri kullanılmamış, gıda maddelerinin son kullanma tarihi geçmemiş ve yakın tarih olmamasına özen gösterilecek.

(RŞ-AY)



08.01.2017 13:37:58 TSI

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