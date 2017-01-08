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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Minik karikatüristler sertifikalarını aldı

08 Ocak 2017 Pazar, 13:44
Minik karikatüristler sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen 5'inci dönem 1'inci grup karikatür atölyesi, düzenlenen sertifika töreni ve sergi ile sona erdi.
Gazi Paşa Mahallesi, Dumlupınar İlkokulu ve Tepebaşı Belediyesi Çukurhisar Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nden katılan çocuklar, atölye çalışmalarına 8 Ekim 2016 tarihinde başladı. 10 - 16 kişilik gruplar halinde karikatüristler Atilla Yakşi ve Sevil Özgür eğitmenliğinde çalışan yaklaşık 40 çocuk, 3 aylık çalışmalarının ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Atila Özer'in eşi Vicdan Özer, Erol Büyükmeriç ve Yaşar Arda'nın da katıldığı sergide yaptığı konuşmada, "Karikatür çok önemli bir sanattır. Küçük yaşta karikatür ile ilgilenmeniz oldukça önemli. Karikatür ile hem kendinizi geliştirirsiniz, dünyaya bakışınız değişir, hem de espri kabiliyetiniz gelişir. Bu durumda da nerede olursanız olun insanlar gelip sizi bulur. Ülkemizin nitelikli insanlara ihtiyacı var. Bu da ancak eğitim ile gerçekleşir. Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman yanındayız, sizin için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Karikatür atölyesinde emeği geçen değerli karikatürist arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu serginin aslı sahibi sizsiniz çocuklar. Çok güzel işler çıkarmışsınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Velilere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar çocuklarını buralara getirmeselerdi bu güzel iş ortaya çıkmazdı" ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç'ın konuşmasının ardından, kurslarını tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan tüm çocuklara sertifikaları ve hediyeleri, Başkan Ataç, Atilla Yakşi ve Sevil Özgür tarafından verildi. Ardından etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri ile birlikte büyük bir aile fotoğrafı çektirildi.
(BRK-Y)

08.01.2017 13:46:33 TSI
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