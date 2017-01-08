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Bilecik AFAD çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İstanbul-Eskişehir yolu tünel çıkışı Örenköy mevkisinde yolun buzlanması sebebiyle makas atan TIR, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de çalışmalarıyla kurtarıldı.

Aynı güzergahta ilerleyen bir başka TIR da duramayarak makas atan TIR'a çarptı. Bu kaza ile İstanbul-Eskişehir yolu kapanırken ihbar üzerine Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Bilecik AFAD, Kara yolları ve Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin beraber çalışması sonucu saat 23.45 itibariyle vinç yardımıyla TIR'lar çekildi ve yol trafiğe açıldı. Yolda buzlanma olduğu için Kara yolları ekipleri ters istikametten giriş yaparak tuzlama çalışması yaptı.

(CKT-KÇ)



08.01.2017 13:53:56 TSI

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