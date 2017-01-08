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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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(Düzeltme) Maraş ve Nabioğlu ailesinin mutlu günü

08 Ocak 2017 Pazar, 13:57
(Düzeltme) Maraş ve Nabioğlu ailesinin mutlu günü
(Düzeltme) Maraş ve Nabioğlu ailesinin mutlu günü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Maraş'ın kızı Tuğçe ile Gaziantep Serbest Muhasebeciler Derneği Başkanı Mali Müşavir Mehmet Nabioğlu'nun oğlu, CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin yeğeni Avukat Orkun Nabioğlu Şirehan Otel'de düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.
İş, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği nişan töreninde Tuğçe ve Orkun'un genç çiftin nişan yüzüklerini CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici taktı. Genç çifte mutluluklar dileyen Ekici evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin bir daha ayrılmamak üzere mutlu bir evlilik yolunda emin adımlarla yürüyeceklerine inandığını ifade etti.
Yüzüklerin takılmasının ardından genç çifti tebrik eden misafirler her ikisine de mutlu ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundular.
(BRN-Y)

08.01.2017 14:01:15 TSI
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