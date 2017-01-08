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Erzincan Sarıkamış şehitleri için yürüdü



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Haber : Abdullah Aslan - Fatih Gülnahar

Kamera : Abdullah Aslan - Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da Sarıkamış şehitleri anıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Sarıkamış Harekâtında şehit düşen Mehmetçikleri anmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

13 Şubat Spor Salonu önünde biraraya gelen gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Meydanına kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüdüler. Düzenlenen anma etkinliğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bitiş noktasına varılmasının ardından Cumhuriyet Meydanında Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi.

Programda konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; "Ne mutlu bizlere ki çok çok büyük bir ecdadın torunları olarak bugün buradayız. Bu ülke asırlardan berri yurtluğunu ve bağımsızlığını hiç kimseye kaptırmamıştır. İlelebet te bağımsız bir devlet olarak kalmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Daha sonra konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Sarıkamış Harekâtının tarihine değinerek, "3 Ordu'nun "Sarıkamış Meydan Muharebesi ve Çevirme Harekatı" olarak tarihe geçen Doğu Cephesi Birinci Dünya Savaşında ilk açılan ve elemle kapanan bir cephedir. 22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 arasında, iki haftada sonuçlanan Sarıkamış Meydan Muharebesinde 90 bin şehit verdik. Ancak sivil kaybımızı öğrenmek ise hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 5 Ocak'ta savaş bittiği zaman 7 bin 200 esir verilmiştir. Bu sayı Kafkas Cephesi boyunca 15 bin olmuştur. Sadece Erzurum önünde 16 Şubat 1916'da 6 bin asker esir verdik. Yusuf Akçura Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Harp Tarihi Encümenliği için hazırladığı Rusya da ki Türk esirlerin miktarı konusundaki raporda; "20-30 bini Kuzey Kafkasya 'da ve 30 bini kadarı da Rusya'nın diğer yerlerinde olmak üzere 60 bin Türk esiri olduğunu belirtmiştir.

Osmanlı çekilip, Ruslar geri gelince yerli halka " 36 yıl boyunca tabyalarımızda ; Rus ekmeği yediniz. Osmanlı'nın askeri gelince onlara alkış tuttunuz." Diyerek, Kars, Ardahan, Batum ve daha sonra Erzurum-Erzincan gibi Anadolu' da işgal ettikleri yerlerden 12-85 yaş arası erkek nüfusu Sibirya'ya tehcire uğratmışlardır. Ayrıca halkımız Ruslar tarafından vatan haini muamelesi görerek yargısız infaz edilerek katledilmiştir." Diye konuştu.

Vali Arslantaş konuşmasının devamında Sarıkamış meydan muharebesinde esir düşen Türk halkının uğradığı zulümden bahsederek o esirlere yardım eden Bakü halkının ruhlarının şad olmasını diledi.

Program konuşmaların ardından sona erdi.

(AA-AA-Y)



08.01.2017 14:02:00 TSI

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