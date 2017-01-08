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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Körfez'de ekipler kar nedeniyle hem yolları açtı hem de insanların yardımına koştu

08 Ocak 2017 Pazar, 13:58
Körfez'de ekipler kar nedeniyle hem yolları açtı hem de insanların yardımına koştu
Körfez'de ekipler kar nedeniyle hem yolları açtı hem de insanların yardımına koştu

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle Körfez'in üst kesimlerinde kapanması muhtemel yollara anında müdahale ederek aksaklıkları önledi. Soğuk hava nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların ihtiyaçları giderildi.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yoğun mesai yaptı. Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası müdürlük bünyesinde oluşturulan tuzlama ekibi, 7 adet iş makinesi, 1 adet greyder, kanal açma aracı, saha takip aracı karla mücadele için sahadaydı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'da Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte ekipleri ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. Her türlü önlemin alındığını belirten Başkan İsmail Baran, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hummalı bir çalışma içinde. Bölgede şu an herhangi olumsuzluk yok. Her türlü önlemimizi aldık" dedi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, personele ayrıca tatlı ikramında bulundu. Yoğun kar yağışında 50 personelin çalıştığı ekip İlimtepe, Kalıcı Konutlar, Yukarı Hereke ve köyler olmak üzere ilçeyi 4 bölgeye ayrılarak çalışma yürüttü. Körfez'in üst kesimlerine giden ana arterler sürekli olarak ekipler tarafından temizlenirken, tuzlama ekipleri de sahadaydı.
Sadece yol tuzlama değil, Körfez Belediyesi ekipleri vatandaşın imdadına da yetişti. İlimtepe'de yol dışında ulaşımın güç olduğu yerde yaşayan bir vatandaşın su, bazı vatandaşlara da ısınma ihtiyacı ekipler tarafından giderildi. Bölgedeki bazı yerlerdeki elektrik kesintisinin hemen giderilmesi adına belediyeye ait iş makineleri de SEDAŞ ekiplerine takviye olarak çalıştı.
Belediye içindeki tüm müdürlüklerinin koordineli çalışmaları ile vatandaşların ve araçların yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına yürütülen çalışmalarda, kent genelindeki kapanması muhtemel arterlere müdahalede bulunuldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çağrı merkezi, 500 00 50 numaralı hattan vatandaşların taleplerine de anında cevap verildi.
(KK-AY)

08.01.2017 13:58:54 TSI
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