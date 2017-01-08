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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Kayseri gazisine milletvekilinden ziyaret

08 Ocak 2017 Pazar, 14:03
Kayseri gazisine milletvekilinden ziyaret
Kayseri gazisine milletvekilinden ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Kayseri'deki hain saldırıda yaralanan ve baba ocağı Altınova'da istirahat eden gazi İlyas Akman'ı ziyaret etti.
AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, beraberinde görevine yeni başlayan Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasa Zafer ve teşkilat üyeleri ile gazi İlyas Akman'ı ziyaret etti. Kayseri gazisi Akman'ı ziyaretinde konuşan Demirel, "Hain ve alçak terör örgütleri ne kadar uğraşırsa uğraşsın bizi birbirimize düşüremeyecek ve bizim birliğimizi, dirliğimizi bozamayacak. İçerideki ve dışarıdaki hainlerin tüm çabalarına, kalleş girişimlerine, ihanetlerine rağmen Türkiye ve aziz Türk milletimiz bu kalleşlere pabuç bırakmayacak ve hesabını soracaktır" dedi.
(CC-Y)

08.01.2017 14:06:55 TSI
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