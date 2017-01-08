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2017'nin ilk mezun çiftleri



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu'ndaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 80 çift 2017'nin ilk mezun çiftleri olurken, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile bilirlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak.

Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen sertifika törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

(BRN-Y)



08.01.2017 14:14:12 TSI

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