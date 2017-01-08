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Yöresel Yemek Yarışması katılımcılarını bekliyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan"Yemekte Şehrin Bilgeleri" yöresel yemek yarışması tanıtım çalışmaları kapsamında Kandıra Pazarında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan "Yemekte Şehrin Bilgeleri" yöresel yemek yarışması için Kandıra Çarşamba Pazarında tanıtım standı kuruldu. Pazara gelen vatandaşlara yarışmayla ilgili bilgi verildi, başvuru ve bilgi broşürleri dağıtıldı. Kocaeli sınırları içinde ikamet eden herkesin bireysel olarak katılabileceği yarışmanın en önemli şartı; tüm yemeklerin Kocaeli yöresine ait olması. Katılımcılar, 24 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, isterlerse birden fazla tarifle de yarışmaya katılabilecek. Başvuru sırasında yemeğin tarifini ve kullanılan malzeme miktarını da paylaşacaklar. Başvurulardan sonra Seçici Kurul tarafından Kocaeli yöresine ait olmadığı tespit edilen yemekler ilçe elemelerine kabul edilmeyecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Akademik Ve Profesyonel Aşçılar Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Lokantacılar Odası'nın proje ortakları olduğu yemek yarışması, En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişteve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (reçel, marmelat, turşu vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2017 olan yarışmanın her kategorideki 1.'ye 3 bin TL, 2.'ye 2 bin TL, 3.'ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine bin 500 TL para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını bağlı bulundukları ilçelerdeki KOMEK merkezlerinden ve www.komek.org internet adresi üzerinden yapabilecek. Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerde yaşayan herkes bireysel olarak başvuru yapabilecek. Katılımcılar yarışmaya bir ya da birden fazla tarif ile başvurabilecek. Öncelikli eleme kriteri yemeğin yöreselliği olacak ve Kocaeli' ye ait olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecek.

Başvurusu geçerli olanlar öncelikle bağlı bulundukları ilçelerde ön elemeye tabi tutulacak ve ilçe elemeleri her bir ilçede farklı günlerde olmak üzere aynı Seçici Kurul başkanlığında gerçekleştirilecek. İlçelerdeki ön elemelerde katılımcılar yemeklerini evde hazırlayıp getirecekler. Alanda mikrodalga bulunup isteyen katılımcılar yemeklerini ısıtabilecekler. İlçe elemelerinde derecelendirme ve herhangi bir maddi ödül olmayıp yalnızca Seçici Kurul tarafından final elemesine katılmaya hak kazananlar tespit edilecek. Final elemesi pratik uygulama esasına dayalı olarak, katılımcıların yemeklerini kurulan alanda pişirmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Final programı ilimizdeki büyük otel ve restoranların usta şeflerinin katılımıyla Kocaeli yöresel yemeklerinin yapılıp sunulması etkinliğiyle renklendirilecek.

Yarışma kapsamında gün ışığına çıkarılan Kocaeli'ye ait yöresel yemekler Ramazan ayı içerisinde tüm ilçelerde gerçekleştirilecek Geleneksel İftar Programlarında halka sunulacak.

(KK-RFK-Y)



08.01.2017 14:22:01 TSI

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