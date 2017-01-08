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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Havalar soğudu, ıhlamur satışları arttı

08 Ocak 2017 Pazar, 14:31
Havalar soğudu, ıhlamur satışları arttı
Havalar soğudu, ıhlamur satışları arttı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber grip olan vatandaşlar, ıhlamura talep gösteriyor. 80 TL'den satışa sunulan ıhlamur da, satıcısının yüzünü güldürdü.
Kayseri'de etkisini gösteren soğuk havayla beraber grip olan vatandaşlar, ilaç kullanmak yerine ıhlamura talep gösterdi. 80 TL'den tezgahlarda yerini alan ıhlamura olan talep, aktarların yüzünü güldürdü. Kayseri'de kuruyemiş satıcılığı yapan Halil Cankı da, ıhlamur satışlarında artış olduğunu kaydetti. Cankı, "Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur satışlarında baya bir artış oldu. Soğuk havanın etkisin artırmasıyla vatandaşlarımızda sık sık nezle olmaya başladı. Bundan dolayı ıhlamur satışlarımız şuan en üst seviyededir. Maalesef ıhlamur fiyatı çok yüksek. Bunun sebebi de, vatandaşlarımız bahçelerinde bulunan ıhlamur ağaçlarından yapraklarını toplamıyorlar. Eğer o yaprakları toplayıp bize satsalar ıhlamurun fiyatı 50 TL'ye kadar düşer. Ihlamurun kilosunu 80 TL'den satmakta bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.
(AG-AÖ-Y)

08.01.2017 14:36:00 TSI
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