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Demirkol Devteşti Mahallesi esnafıyla bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, hafta sonu mesai programı kapsamında Devteşti Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Fevzi Demirkol, Cumartesi mesaisi kapsamında beraberinde meclis üyeleri ve birim müdürleri ile teknik personellerle esnaf ve vatandaş gezisi yaptı. Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaret eden Başkan Demirkol'a, Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş'te eşlik etti. İşyerlerini ziyaret ettiği esnaf ile güzergah üzerinde karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinleyen Demirkol, gelen iletilerin çözümü için de beraberindeki birim müdürlerine talimatlarda bulundu. Vatandaşlar ayrıca, yapılan çalışmalardan dolayı da Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Fevzi Demirkol'a Devteşti Mahallesindeki programında Belediye Meclis üyelerinden Emin Coşkun, Feyyat Akbaş, İsmail Güneş ve Mehmet Keskin eşlik etti.

(Şİ-BRN-Y)



08.01.2017 14:42:54 TSI

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