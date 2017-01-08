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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AKA Derneğinden Ağın Belediye Başkanı Serttaş'a plaket

08 Ocak 2017 Pazar, 14:44
AKA Derneğinden Ağın Belediye Başkanı Serttaş'a plaket
AKA Derneğinden Ağın Belediye Başkanı Serttaş'a plaket

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Arapgir, Kemaliye ve Ağın (AKA) Derneği Başkanı Yusuf Sümer Yalçın, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş'a plaket verdi.
Plaket töreninde konuşan AKA Derneği Başkanı Yusuf Sümer Yalçın, yaptığı başarılı çalışmalardan ve hayata geçirdiği projelerden dolayı Serttaş'a teşekkür mahiyetinde plaket verdiklerini kaydederek "Ağın'a yaptığı hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz bundan sonra da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Biz her zaman başkanımızın yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.
Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş ise, plaketten dolayı AKA Derneğine teşekkür ederek, amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu söyledi.
(BT-BRN-Y)

08.01.2017 14:46:25 TSI
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