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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor

08 Ocak 2017 Pazar, 15:01
Trabzon Büyükşehir Belediyesi il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor


(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon il genelinde her alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürürken Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi Muhtarı Adnan Aydın, "Mahalle muhtarı olarak Büyükşehir Belediyemizin mahallemizdeki çalışmalarını takip etmeye yetişemiyorum" dedi.
Trabzon'un büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla, öncesinde belde olan Beşköy'ün mahalleye dönüştürüldüğünü hatırlatan Muhtar Aydın, "Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine biz yetişemiyoruz. Mahallemizde çok güzel hizmetler yapılıyor. Asfalt bitiyor beton başlıyor, beton bitiyor kanal çalışması başlıyor, kanal çalışması bitti şimdi bariyer çalışması yapılıyor. Bariyer çalışmalarının yapıldığı alanlarda daha önce ölümlü kazalar olmuştu. Bu kazaların olduğu yerlerde Büyükşehir Belediyemiz bariyer çalışması yaptı. Böylece artık mahallemizde, bu riskli alanlarda ölümlü kazalar yaşanmayacak inşallah. Büyükşehir Belediyesi olunca bu avantajlara sahip olduk. Ben üçüncü dönem muhtarım. Daha önce böyle çalışma görmedik. Büyükşehir öncesinde bir makine alabilmek için günlerce bekliyorduk. Şuanda mahallemizdeki makineleri takip etmekte zorlanıyoruz. Her mahallemize ayrı makine geliyor. Ben muhtar olarak yapılan işleri takip etmeye yetişemiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(BK-EK-Y)

08.01.2017 15:06:29 TSI
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