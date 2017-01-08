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Yozgat İHH, Suriye'ye 1 TIR yardım malzemesi gönderdi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla Suriye'ye bir TIR yardım malzemesi gönderdi.

Kampanya kapsamında Yozgatlı esnaf ve vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'ye gönderildi. İçerisinde gıda malzemeleri olmak üzere halı, battaniye ve giyecek olan bir TIR dolusu yardım malzemesi dualar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıktı.

(BMG-AÖ-Y)



08.01.2017 15:10:34 TSI

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