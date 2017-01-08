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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Pütürge İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kasım Aydemir:

08 Ocak 2017 Pazar, 15:17
AK Parti Pütürge İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kasım Aydemir:
AK Parti Pütürge İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kasım Aydemir:
- "Gençlere yeni anayasa ve başkanlık sistemini anlatıyoruz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Pütürge İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kasım Aydemir, yeni anayasa ve başkanlık sisteminin gençler tarafından iyi anlaşılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Yeni anayasa ve Başkanlık Siteminin Türkiye açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydemir, bu kapsamda yeni anayasanın ve başkanlık sisteminin çok iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, "Biz de AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Mikail Sülük'ün talimatı doğrultusunda gençleri bilgilendirmek için harekete geçtik. Özellikle yeni anayasa ve referandumla birlikte hayatımızda neler değişeceğini gençlere çok iyi anlatmamız lazım. Bunun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mahallelerdeki genç üyelerimize ulaşarak onlara yeni anayasanın referandumun, nasıl faydalı olacağını anlattık. İlerleyen günlerde farklı çalışmalarla anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
(BT-BRN-Y)

08.01.2017 15:17:42 TSI
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