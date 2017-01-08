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Belen'de Sarıkamış şehitleri anıldı



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma programları kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler 4 kilometre yürüdü.

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, anma etkinliğinin Sarıkamış'ın manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi için organize edildiğini belirtti.

Şensöz, anma programına Hatay'ın her tarafından öğrencilerin katıldığını belirterek, "Anma programları Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü olarak tüm Türkiye'de yapılıyor. Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin askerin donarak şehit olması sebebiyle her yıl anma törenleri düzenleniyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şiirler ve türküler söylendi.

Anma etkinliklerine sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok sayıda vatandaş da katıldı.

(FRT-Y)



08.01.2017 15:17:49 TSI

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