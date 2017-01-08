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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Can dostları için Nilüfer Belediyesi ve gönüllü hayvansever dayanışması

08 Ocak 2017 Pazar, 15:20
Can dostları için Nilüfer Belediyesi ve gönüllü hayvansever dayanışması
Can dostları için Nilüfer Belediyesi ve gönüllü hayvansever dayanışması

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, yoğun kar yağışından etkilenen can dostları için gönüllü hayvanseverlerle seferber olup mama dağıttı.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da can dostlarının yanında olmaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Dış Sunum Hizmetleri birimi, Kihayko Bursa, Marmarafed ve Bursa Hayvan Hakları Dayanışma Platformu temsilcileri ile birlikte örnek bir çalışma gerçekleştirerek Nilüfer'in kırsal bölgelerinde bulunan can dostlarına mama dağıttı. Dondurucu soğuğa rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren göreve başlayan ekipler, yerel hayvan koruma gönüllüleriyle birlikte kırsal mahallelerdeki arazilerde yaşam mücadelesi veren canlara toplam 400 kilogram mama dağıttı. Yoğun kar ve buzlanmanın olduğu alanlara Nilüfer Belediyesi'ne ait arazi araçlarıyla ulaşan gönüllüler, can dostlarına yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşadı.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, "Bölgemizdeki kedi evleri ve beslenme odaklarımıza günde ortalama 300 kilogram mama dağıtıyoruz. Zor durumdaki hasta ve yaralı hayvanlarımızı da kaloriferli bakımevimizde rehabilite ediyoruz" dedi.
Can dostlarının beslenmesini sağlamak için kış boyunca yoğun bir çalışma içinde olmaya devam edeceklerini belirten Eker, "Sokakta bulunan canlarımızın karınlarını doyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Onlar açken biz tok oturmayız' diyen ekiplerimiz, can dostlarımızın soğuk günleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için mücadele ediyor. Gönüllü vatandaşlarımız da çevrelerinde bulunan sokak hayvanlarına mama vererek, kuşlar için ağaçlara ekmek asarak beslenmelerine yardımcı oluyor. Günün ilk saatlerinden itibaren göreve başlayan ekiplerimize ve bize destek olan gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Yaralı, soğuktan etkilenen ve hasta olan tüm can dostları için geçici bakımevinde gerekli tüm müdahalelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Eker, "Geçici bakımevimizde kafeslerimiz dış kısım ve kaloriferli iç kısım olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Zor durumdaki sokak hayvanlarımızı burada tedavi altına alarak hayata bağlanmalarını sağlıyoruz. Ekiplerimiz, sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker tüm vatandaşlara, yardıma muhtaç bir can gördüklerinde 444 16 03 nolu telefonu arayarak bildirmeleri çağrısında bulundu.
(AF)

08.01.2017 15:20:01 TSI
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