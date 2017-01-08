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Belediye ekipleri Esenyurt'u kara teslim etmedi

- Tuzlama ve küreme çalışmaları gece ve gündüz devam ediyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, fırtına nedeniyle ihtiyaç ve olası acil durumlarda Esenyurt Belediyesi tüm ekipleri ile ilçede yaşayan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan ana yollar ve ara sokaklarda Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ekibi gece ve gündüz aralıksız çalışma yaparak ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

Esenyurt Belediyesi kar yağışının ulaşımı aksatmaması ve vatandaşların herhangi bir zorluk ile karşılaşmaması için teyakkuz halindeydi. Fen İşleri Yol Bakım ve Onarım Şefliği kar ile mücadele ekipleri tarafından 39 teknik personel, 40 işçi ve 26 şoför olarak 7 adet bulvar, 130 adet cadde ve 2 bin 796 adet sokakta 7/24 saati esasına göre hizmet ediyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliği olarak, ilçede trafiğin aksamaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçenin belirlenen ana cadde ve sokaklarında belirlenen noktalarda kışla mücadele araçları, iş makineleri ve ekipmanlarını 7/24 hazır tutuyor.

Yol Bakım ve Onarım Şefliği, kar ve kış ile mücadele için gerekli önlemleri alan ve olumsuzluklara karşı 39 teknik personel, 40 işçi, 26 şoför, 24 adet lastik tekerlekli kazıyıcı ve yükleyici (JCB), 9 kar küreme aparatlı aracı, 14 adet kar küreme ve tuzlama kışla mücadele aracı, 1 greyder, 17 adet yol bakım ve onarım aracı, 6 adet damperli kamyonet, 3 looder lastik tekerlekli, 2 ekskavatör paletli yükleyici ile belirlenen noktalarda hazır bulunduruluyor. Ayrıca buzlanmalara karşı 4 bin 200 ton tuz stok edilmiş durumda.

Esenyurt Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından evinden çıkamayan hastalar için ise hasta nakil aracı ve sağlık personeli hizmeti veriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sokak hayvanlarının aç kalmamaları için yiyecek ve barınma ihtiyacını karşılıyor. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de gece-gündüz vatandaşın sorun yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

(EY-SO-Y)



08.01.2017 15:47:40 TSI

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