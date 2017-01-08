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Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kozlu Belediyesi karla mücadele amaçlı kriz masası kurdu. Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 24 saat çalışan belediye ekipleri ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin bir çok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların acil durumlarda kriz masasını arayabileceklerini bildirdiler. Yetkililer "Kozlu Belediyesi Karla Mücadele Amaçlı Kriz Masası Kurulmuş Olup Vatandaşlarımızın Olumsuz Hava Şartlarından Olumsuz Etkilenmemesi İçin 24 saat çalışmaktadır.Karla Mücadele Ve Tuzlama Çalışmalarımız 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Çok acil durumlarda Belediyemiz Kriz Masası Tel:266 10 13 Numaradan Bizlere ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

(OA-OA-Y)



08.01.2017 15:49:56 TSI

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