08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

08 Ocak 2017 Pazar, 15:49
Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kozlu Belediyesi karla mücadele amaçlı kriz masası kurdu. Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 24 saat çalışan belediye ekipleri ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin bir çok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların acil durumlarda kriz masasını arayabileceklerini bildirdiler. Yetkililer "Kozlu Belediyesi Karla Mücadele Amaçlı Kriz Masası Kurulmuş Olup Vatandaşlarımızın Olumsuz Hava Şartlarından Olumsuz Etkilenmemesi İçin 24 saat çalışmaktadır.Karla Mücadele Ve Tuzlama Çalışmalarımız 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Çok acil durumlarda Belediyemiz Kriz Masası Tel:266 10 13 Numaradan Bizlere ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
(OA-OA-Y)

08.01.2017 15:49:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta 191 köy ulaşıma kapandı
YEREL

ZONGULDAK'TA 191 KÖY ULAŞIMA KAPANDI
Kdz. Ereğli Belediyesi 31 mahallede karla mücadele ediyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ 31 MAHALLEDE KARLA MÜCADELE EDİYOR
BEÜ Geomatik Mühendisliği ile dünya devi Airbus'tan ortak çalışma
YEREL

BEÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ İLE DÜNYA DEVİ AİRBUS'TAN ORTAK ÇALIŞMA
Okul aile birliğinden Ramazan Çelik konseri
YEREL

OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN RAMAZAN ÇELİK KONSERİ
Zonguldak ve Düzce'de eğitime kar engeli
YEREL

ZONGULDAK VE DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
GMİS'ten Amasra şubesine başsağlığı ziyareti
YEREL

GMİS'TEN AMASRA ŞUBESİNE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ZONGULDAK'TA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ak gençlerden kan bağışına destek
YEREL

AK GENÇLERDEN KAN BAĞIŞINA DESTEK