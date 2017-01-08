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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Konyaaltı'da türkü ziyafeti verildi

08 Ocak 2017 Pazar, 15:50
Konyaaltı'da türkü ziyafeti verildi
Konyaaltı'da türkü ziyafeti verildi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi'nin 60 kişiden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, "Yeni Yıl Konseri"yle yüzlerce kişiye unutulmaz müzik ziyafeti verdi.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilçede '7'den 70'e herkes için müzik' anlayışıyla birçok konsere ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediyesi, THM Korosu'nun "Yeni Yıl Konseri"yle yüzlerce türkü severi Konyaaltı'nda buluşturdu. Yeni yılın ilk konseri için sahne alan Konyaaltı Belediyesi Türk Halm Müziği Korosu, bir birinden değerli 40 eseri Antalyalılar için seslendirdi.
Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda, Ahmet Yiğit Aktı'nın şefliğinde sahne alan THM Korosu; "Zalim felek, Salina salina da suya gidersun, Garip bir kuş gönlüm, Ay doğar ayazlanır, Huma Kuşu, Türkiler bizi anlatır" gibi bir birinden değerli eserleri Antalyalılar için seslendirdi. Koro üyeleri, seslendirdikleri solo şarkılarla da büyük alkış aldı.
Doktor, esnaf, öğretmen, güvenlik personeli, turizmci, müzisyen ve daha bir çok farklı meslek grubundan oluşan 60 kişilik THM Korosu, yeni yılın ilk konserinde misafir sanatçı ağırladı. Sanatçı Celal Bay; Yol havası, Giresun karşılaması, Gemiciler kalkalum gibi çok sevilen türküleri seslendirdi.
(SM-

08.01.2017 15:50:37 TSI
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