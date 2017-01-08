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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta 191 köy ulaşıma kapandı

08 Ocak 2017 Pazar, 16:01
Zonguldak'ta 191 köy ulaşıma kapandı
Zonguldak'ta 191 köy ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel - Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Alaplı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Zonguldak'ta 191 köye ulaşım sağlanamıyor. Özel İdare ekipleri greyder, kepçe ve iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Alaplı ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu yaptığı açıklamada, Alaplı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel idareye bağlı iş makineleri köy yollarını kapanmaması için çalıştığını söyledi.
İl Özel idare müdürlüğüne ait iş makineleri ile kapan köy yollarını açmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Eskioğlu, "Bölgemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarımız ulaşıma kapandı. Özel idareye bağlı iş makineleri ve ekiplerimiz ile birlikte kardan kapanan yolları gece sabaha kadar çalışarak açtık. İl özel idareye ait iş makinelerimizle köy yollarında çalışma başlattık. Şu anda ulaşıma kapalı 10 köy yolumuz mevcut, kapanan köy yollarımızda çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda kapanan köy yollarımızı açacağız. Zaten çalışmalarımız son aşamaya geldi. Diğer köy yollarımızda şu anda sıkıntımız yok" dedi.
Gümeli Belde Başkanı Ahmet Saydam ise "Yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarımıza başladık. Ancak devam eden tipi nedeniyle açılan bazı köy yolları tekrar kapanabiliyor. Buna rağmen ekiplerimiz 24 saat aralıksız olarak yol açma çalışmalarına devam ediyor" dedi.
(EY-OA-Y)

08.01.2017 16:01:53 TSI
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