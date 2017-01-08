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Katran Camii Restorasyonu tamamlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Katran (Alacacı) Cami'nin restorasyonu tamamlanarak, ibadete açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te tarihi ve dini mekanların restorasyonları hızla sürerken, Katran Cami'nin restorasyon ihalesi 1 milyon TL'ye mal oldu. Restorasyon çalışmaları tamamlanarak, ibadete açıldı.

Katran (Alaca Cami )

1460 yılında Hacı Yusuf Ramazanoğlu Emir Nasreddin yaptırılan bu cami İnaplıkütah Mahallesi'nde yer almaktadır. Hurufat Defterlerindeki kayıtta Kızılca Mahallesi İplik Pazarı'nda olduğu geçen caminin diğer adı da Küçük Cami'dir. Yöre halkının "Katrancı Camisi" ismiyle andığı yapı, gördüğü onarımlarla özgünlüğünü yitirirken, yerine ise 1962 yılında bugünkü cami yapılmıştı.

(MAD-SD-Y)



08.01.2017 16:09:28 TSI

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