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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın'da Sarıkamış Şehitleri anıldı

08 Ocak 2017 Pazar, 16:31
Bartın'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
Bartın'da Sarıkamış Şehitleri anıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın'da Sarıkamış Şehitleri 102. yılında Bartın'da düzenlenen anma yürüyüşü etkinliği ile anıldı.
Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe anma etkinliğine Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Spor Müdürü Ali Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar Türbe mevkiinde bulunan Bartın Şehitliğine yürüdü. Şehitlikte okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duadan sonra etkinlik sona erdi.
(MK-OA-Y)

08.01.2017 16:31:26 TSI
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