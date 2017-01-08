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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Yeni kurulan dayanışma derneğinin ilk hedefi kadına şiddeti önlemek

08 Ocak 2017 Pazar, 16:31
Yeni kurulan dayanışma derneğinin ilk hedefi kadına şiddeti önlemek
Yeni kurulan dayanışma derneğinin ilk hedefi kadına şiddeti önlemek

(Fotoğraflı)

Lider Olgun - Serhat Demir
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yeni kurulan Gaziantep ve Köylerini Buluşturma Kültür ve Dayanışma Derneği ilk kongresini yaptı. Derneğin kurucu Başkanı Yaşar Yapar, ilk hedefin bölgede kadına şiddeti önlemek olduğunu söyledi.
Gaziantep'te kısa bir süre önce kurulan Gaziantep ve Köylerini Buluşturma Kültür ve Dayanışma Derneği ilk kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde gerçekleştirilen kongrede Kurucu Başkan Yaşar Yapar yeniden başkan oldu. Yapar, derneğin yaklaşık bin üyesi bulunduğunu ve üyelerden 180'inin kadın olduğunu kaydetti. Yapar, toplam üye sayısının 6 aylık süre içerisinde 6-7 bine ulaşması hedeflediklerini, kadın üye sayısının ise aynı dönemde 500'e çıkarılmasını planladıklarını kaydetti.
Dernek Başkanı Yapar, kadın üyelerle birlikte öncelikli olarak bölgedeki kadına şiddet olaylarını önleme konusunda çalışma yürüteceklerini ifade etti. Kadına şiddet konusunda program hazırladıklarını da hatırlatan Yapar, "Derneğimizin kuruluş amacı bütün köylü ve şehirli kardeşlerimizi bir araya getirip, sosyal faaliyetlerde bir araya getirerek, sosyal sorunlarda çözüm üretmektir. Faaliyetlerimiz arasında kadına şiddeti önlemek, sağlıktaki gelişmeler gibi konularda bilgilendirme ve teşvik programlarımız yer alacak. Özellikle kadına şiddet konusuna büyük önem veriyoruz. Bu konudaki çalışmaları kadın kollarımız sürdürecek. Kadın üyelerimiz ev ev gezerek kadınların şiddet konusundaki sorunlarını dinleyecek. Sıkıntısı olan kadınlarımıza yardımcı olacak. Sorunun tamamen çözülmesi konusunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak adım atacağız. Amacımız en iyi şekilde vatandaşlarımızın yanında olmak, hizmet etmek, yardımcı olmaktır. Gaziantep'teki belediyelerle hareket edeceğiz. Programlarımızda özellikle kadına şiddeti önleme var. Kadın kollarımız var" dedi.
(LO-SD-Y)

08.01.2017 16:31:44 TSI
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