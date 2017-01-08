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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

08 Ocak 2017 Pazar, 16:39
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kaygan yolda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya-Samandağ çevre yolunda seyreden Ferhat Aydoğan'ın kullandığı 31 F 6979 plakalı otomobil, kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu su kanalına devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Bulut Ördek ve Ürün Gazi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(ADM-Y)

08.01.2017 16:41:37 TSI
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