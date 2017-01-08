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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Köpek kaçarken korkuluğa sıkıştı

08 Ocak 2017 Pazar, 16:45
Köpek kaçarken korkuluğa sıkıştı
Köpek kaçarken korkuluğa sıkıştı

(Fotoğraflı)

Bekir Terzioğlu
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir köpek kaçmaya çalışırken demir korkuluğa sıkıştı.
Olay, Cennetayağı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde çıkmak için bahçenin korkuluğundan geçmeye çalışan köpek; demirlerin arasında kaldı. Acı içinde kıvranan köpeği gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir korkulukları arasında kalan köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Köpeğin, sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, sahibine teslim edildi.
(BT)

08.01.2017 16:47:20 TSI
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