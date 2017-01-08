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Kalp krizine yenik düşen avukat Turan Çukurca'da toprağa verildi



(Fotoğraflı)



Hacı Geyik

HAKKARİ (İHA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hakkari Barosu Avukatlarından Fatih Turan, memleketi Çukurca ilçesinde toprağa verildi.

Çukurca ilçesi Ak Parti eski Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Turan'nın oğlu ve işadamı olan avukat Fatih Turan (35) iş için gittiği İran'da kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ailesi ve yakınları tarafından İran'dan alınan avukat Turan'ın cenazesi Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeni köprü mevkiinde binlerce araç konvoyu tarafından karşılandı. Avukat Fatih Turan'ın cenazesi Hakkari'nin Çukurca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi aile mezarlığında binlerce kişinin katılımlı ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

(HG-FT-ŞAK-Y)



08.01.2017 16:53:25 TSI

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