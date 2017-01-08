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Niksar'da karla mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Niksar'da cumartesi gecesi başlayan ve yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışında vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren Niksar Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde kar küreme ve solüsyon çalışması yapıyor. Özellikle Niksar Devlet Hastanesi yol güzergahında temizlik çalışmasına ağırlık veren ekipler, araç trafiğinin aksamaması için de ilçe merkezinde caddelerde çalışmalarını sürdürüyor.

(SÖZ-MAY-Y)



08.01.2017 16:56:18 TSI

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