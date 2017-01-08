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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakırlı basketbolcuların büyük başarısı

08 Ocak 2017 Pazar, 16:56
Diyarbakırlı basketbolcuların büyük başarısı

DİYARBAKIR (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakaları Adıyaman'da tamamlandı.
Diyarbakır karması hem kızlarda hem de erkeklerde grup şampiyonu olarak, çeyrek final müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Basketbol Antrenörü Çetin Yıldız, Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakalarında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yıldız, "Adıyaman'daki müsabakalarda ekiplerimiz çok iyi mücadele etti. Erkek takımımız, Şanlıurfa ve Hakkari ekiplerini yenerek hedefe ulaştı. 3 maç yapan ve iki galibiyet alarak şampiyon olan kızlarımız ise, Hakkari ve Adıyaman takımlarını mağlup etti. Batman ekibine yenilen kızlarımız grup şampiyon oldu. Bu başarıdan dolayı hem kızlarımız hem erkek takımımız Diyarbakır'ı çeyrek final müsabakalarında temsil etme hakkını elde ettiler" dedi.
Şanlıurfa'da da şampiyon olup Türkiye yarı final müsabakalarına katılmayı hedeflediklerini vurgulayan Çetin, "Çeyrek final maçları 10 Şubat'ta Şanlıurfa'da yapılacak. Burada başarılı olup, gidebildiğimiz yere kadar gidip Diyarbakır'a bu alanda önemli başarılar kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda sporcularımız ve teknik ekibe güveniyoruz" diye konuştu.
Çetin, kendilerine her zaman destek veren Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
(İHA-MP-Y)

08.01.2017 16:59:47 TSI
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