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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Maçın ertelenmesinin ardından futbolcular kar etkinliği düzenledi

08 Ocak 2017 Pazar, 17:07
Maçın ertelenmesinin ardından futbolcular kar etkinliği düzenledi
Maçın ertelenmesinin ardından futbolcular kar etkinliği düzenledi
- Etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Amatör Kümede mücadele eden İnönüspor'un bu hafta oynayacağı karşılaşma olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Bunun üzerine yönetim üyeleri ve oyuncular, vatandaşlarla birlikte ilçe merkezinde kar etkinliği düzenlediler.
Çukurhisar Futbol Kulübü ile İnönüspor arasında oynanması beklenen 1. Amatör Küme A Grubu karşılaşması, olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi. Bunun üzerinde İnönüspor'un oyuncuları ve yöneticileri ilçe merkezine gelerek, bir kar etkinliği düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar da rağbet gösterirken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Espiri olsun diye kardan kaplumbağa yapan oyuncular ve vatandaşlar, ayrıca "İnönüspor 2017" yazısını da meydan ile buluşturdu.

"Gençlerle sohbet etme ve bir araya geleme şansımız olur diye düşündük"
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan İnönüspor Kulübü Başkanı Semih Ünsal, "Bugün müsabakamız vardı. 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele ediyoruz. Bu hafta olumsuz hava şartlarından dolayı maçlar ertelendi. Bizde kar etkinliği düzenledik. En azından gençlerle sohbet etme ve bir araya gelme şansımız olur diye düşündük. En başlarda pek kalabalık yoktu ama, gören vatandaşlar gelmeye başladı. Özellikle İnönü Ülkü Ocakları sağ olsun. Onların da desteği ile iyice kalabalık olduk" dedi.

"Gençleri kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumaya çalışıyoruz"
Etkinlik sonrasında yaptığı açıklamalara devam eden Başkan Ünsal, amatör kümedeki takımların yaşadıkları zorluklardan da bahsetti. Başkan Ünsal, "Maddi anlamda çok büyük problemler çekiyoruz. Amatör kümedeki takımların çoğunda bu sıkıntı var. Amatör kulüplere devletimizin pek bir desteği yok. Kulüpler şahıs kulübüymüş gibi gözüküyor. Devletin bu konuya el atmasını istiyoruz. Neticede gençleri kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumaya çalışıyoruz. En büyük amaçlarımızdan birisi de bu. Bu yüzden halktan da destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(MSY-KÇ)

08.01.2017 17:11:01 TSI
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