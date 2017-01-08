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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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2017 İnegöl için yatırım yılı olacak

08 Ocak 2017 Pazar, 17:12
2017 İnegöl için yatırım yılı olacak
2017 İnegöl için yatırım yılı olacak

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirmeyi hedeflediği eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya kadar yatırım yılı olacak.
İnegöl Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirmeyi planladığı mega projeleri masaya yatırdı. 2017 yılının İnegöl için proje yılı olacağını ifade eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2017 yılında hem belediye olarak hem de ülke olarak temennimiz daha güzel işler yapmak. Zor günler geçiriyoruz. Sınırlarımızda ciddi hesaplar yapılıyor. Dönem dönem bombalarla insanların huzurlarını bozacak çok ciddi hamleler var. Uyanık olmak, dikkatli olmak lazım. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, bu birlik ve beraberliğin artması adına çok önemli" diye konuştu.
İnegöl'de alt yapı, üst yapı çalışmalarına 2016 yılında 40 milyon lira harcandığını belirten yetkililer, 2017 yılında bu bütçenin 70 milyona çıkarıldığını ifade etti. İlk olarak Akhisar mahallesine 3 milyon 800 bin lira maliyeti bulunan kapalı pazar yeri yapacaklarını ifade eden kurum amirleri, "Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2016 yılında 11 milyon lira olan bütçesi 2017 yılında 15 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Temizlik İşleri Müdürülüğünün 2017 yılı bütçesi 14 milyon 294 bin lira olarak kabul edildi. 180 personelle İnegöl'ün temizlik işlerini yapıyoruz. Türkiye genelinde az sayı ile hizmeti sağlıklı şekilde veren tek belediyeyiz. 70 bin nüfuslu Orhangazi'de 180 personel var. Ayrıca, huzurevindeki 31 sakine ve ihtiyaç sahibi 240 kişiye her gün yemek ikramında bulunuyoruz. 120 ton bal üretimi yapılan İnegöl'de çiftçilere 380 adet arı kovanı dağıtıldı. 20 kırsal mahalle muhtarlığına ceviz soyma makineleri dağıtıldı. 190 çiftçiye ceviz fidanı, salça çekme makineleri, 160 çiftçiye 3 bin 200 adet kestane fidanı dağıtıldı. 28 bin ton üretimi yapılan İnegöl çileğini 2016 yılında bir adım daha ileriye götürmek için markalaşma çalışması başlattık. Çiftçi eğitim seminerleri düzenlendi. 12 kırsal mahallemizde 40 bin dönüm alanın korunması amacıyla çiftçi malları koruma ekibi oluşturuldu" dedi.
(SB)

08.01.2017 17:16:40 TSI
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