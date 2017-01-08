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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık konusunda eğitim çalışmalarına devam ediyor

08 Ocak 2017 Pazar, 17:48
Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık konusunda eğitim çalışmalarına devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık konusunda eğitim çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarım ve hayvancılık konusunda eğitim çalışmalarına devam ediyor.
Bugüne kadar çiftçilere 700 binin üzerinde ücretsiz meyve fidanı dağıtan, hibe ve kredilerden çiftçilerin yararlanması için 200'e yakın proje hazırlayan ve tarım ve hayvancılık konularında çiftçilere rehberlik ve yönlendirme hizmeti yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte son olarak Yazıhan İlçesinde tarım ve hayvancılık konusunda muhtar ve çiftçilere eğitim verdi.
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün de katıldığı toplantıya, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, ilgili şube müdürleri ile meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk yaptığı kısa selamlama konuşmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın kuruluş ve işleyiş yapısı hakkında bilgiler verildi.
Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı ise, muhtarların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm konuları için izlenecek yolları anlatırken, ayrıca muhtarlardan gelen soruları da yanıtladı.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe de tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitim, yayım ve sorunların tespiti, çözüm yollarını belirleme, hibe veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlama, tarımsal kalkınma kooperatif kurulumu ve kırsal kalkınma faaliyet ve çalışmalarını anlattı.
Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, tarımsal desteklemeler, hububat hastalık ve zararlıları, sulama ve ilaçlama, toprak analizi ve toprak analizine uygun gübreleme, ürün deseni çeşitlendirme ve çeşitli tarımsal konularla ilgili sorular cevaplandırıldı.
(BT-BRN-Y)

08.01.2017 17:52:26 TSI
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