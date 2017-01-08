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Gazeteciler Gününde şehitler için mevlid-i şerif okutulacak



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününde yapacakları programları iptal eden Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) yönetimi, 10 Ocak tarihinde yapacakları mevlid-i şerif programı öncesinde ziyaretlerine devam ediyor.

Hain terör saldırılarında hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerine ve sivil vatandaşlar için mevlid-i şerif okutacaklarını belirten Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan yönetimiyle birlikte İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bu yıl yapacağımız bütün etkinlikleri iptal ettik. Ülkemizde yaşanan şehit olaylarından ötürü 10 Ocak'ta şehitlerimiz için mevlid-i şerif okutacağız. Ülkemizde yaşanan acı olaylar ve şehit haberlerinden sonra böyle bir ortamdan ötürü mevlit programımızın olması gerektiğini düşündük. Son günlerde emniyet güçlerimize yapılan hain saldırılara tepki göstererek, baş sağlığı mesajımızı iletmek üzere İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e başsağlığı mesajımızı iletiyoruz. AGAD olarak terör ve terör örgütlerine lanet ettiğimiz gibi sürekli olarak devletimizin ve emniyet güçlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper'de AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Gazetecilik mesleği polis mesleği kadar önemli bir meslektir. Bunun her zaman bilincindeyiz. Gazetecilik polislik faaliyetlerini birinci ağızdan en doğru ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza iletilmesi için en önemli kuruluştur. Basın sayesinde yapmış olduğumuz faaliyetleri bütün vatandaşlarımıza duyurmuş oluyoruz. Adıyaman'daki asayiş ve huzur ortamının daha da ileriye götürülebilmesi açısından basının çalışmaların oldukça önemlidir. Basında çıkan haberlerden yola çıkarak birim müdürlerimiz çalışmalarını sürdürmekteler. Şu günlerde çok üzücü olaylara şahit oluyoruz. AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve yönetimi emniyet teşkilatına önem veriyorlar. Bizlerin terörü kınadığı aşikardır. Bu hainlere fırsat vermemek adına terör örgütlerini öven haberlerin verilmemesi için çok önem gösteriliyor. Terör eylemlerinin tek amacı ülkemizdeki insanların birlik ve beraberliğini bozmaktır. Kaos ortamını oluşturmak adına bundan fırsat çıkarmaya çalışıyorlar. Bizler bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. AGAD'ın 10 Ocak tarihinde şehitlerimiz için düzenleyeceği mevlid-i şerif programına tüm halkımızı davet ederek, mevlid-i şerifte teşkilat olarak yer alacağız" şeklinde konuştu.

(CK-BRN-Y)



08.01.2017 18:05:57 TSI

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